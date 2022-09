【KTSF】

Fremont一名按摩師,因為涉嫌性侵犯兩個女病人,而被警方逮捕。

被捕的是71歲的Abdul Basir Kadirzada,警方表示,他是一間醫務所的承包按摩師,醫務所位於Paseo Padre Parkway 39000號路段。

警方表示,接到一名病人投訴,在治療期間遭到性侵犯,警方在9月16日拘捕將這名涉案男子,而在調查期間,也有另一人出來舉報,說在5月接受治療的時候被性侵。

Alameda縣地檢處以8項性侵重罪起訴涉案男子,目前他獲准保釋候審,週四再度提堂。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。