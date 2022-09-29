最新福布斯富豪榜出爐 Tesla創辦人馬斯克成美國首富

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最新福布斯美國富豪榜出爐，Tesla創辦人馬斯克取代連續四年位居榜首的亞馬遜創辦人貝索斯，首次登上美國首富之位。

福布斯公布今年度美國富豪排行榜，Tesla創辦人馬斯克以超過2500億美元身家，登上首富之位，取代連續四年位居榜首的亞馬遜創辦人貝索斯，馬斯克亦同時打破美國富豪排行榜歷來最高財富紀錄，他過去一年的淨資產增加了1000億美元。

微軟創辦人比爾蓋茲以1060億美元身家屈居第三，甲骨文前行政總裁埃里森及股神巴菲特，則排名第四及第五。

不過近年積極發展「元宇宙」的Meta創辦人朱克伯格，就首次跌出十大排名，只能排行十一，主要因為公司業績未如理想，令Meta股價今年以來，由高位累計跌逾六成，拖累朱克伯格身家大跌約五成半至只有577億美元。

環球央行展開加息潮，加上經濟面臨衰退風險亦令富豪的身家大縮水。福布斯特別提到，今年美國前400大富豪總資產有4萬億美元，較去年減少5000億美元，當中對科技界富豪的打擊最明顯。

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