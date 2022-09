最新福布斯富豪榜出爐 Tesla創辦人馬斯克成美國首富

【有線財經】

最新福布斯美國富豪榜出爐,Tesla創辦人馬斯克取代連續四年位居榜首的亞馬遜創辦人貝索斯,首次登上美國首富之位。

福布斯公布今年度美國富豪排行榜,Tesla創辦人馬斯克以超過2500億美元身家,登上首富之位,取代連續四年位居榜首的亞馬遜創辦人貝索斯,馬斯克亦同時打破美國富豪排行榜歷來最高財富紀錄,他過去一年的淨資產增加了1000億美元。

微軟創辦人比爾蓋茲以1060億美元身家屈居第三,甲骨文前行政總裁埃里森及股神巴菲特,則排名第四及第五。

不過近年積極發展「元宇宙」的Meta創辦人朱克伯格,就首次跌出十大排名,只能排行十一,主要因為公司業績未如理想,令Meta股價今年以來,由高位累計跌逾六成,拖累朱克伯格身家大跌約五成半至只有577億美元。

環球央行展開加息潮,加上經濟面臨衰退風險亦令富豪的身家大縮水。福布斯特別提到,今年美國前400大富豪總資產有4萬億美元,較去年減少5000億美元,當中對科技界富豪的打擊最明顯。

