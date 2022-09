颶風Ian風速最高每小時155英里 近270萬人斷電（視頻）

【KTSF】

颶風Ian週三晚已經降為二級颶風,並持續減弱中,不過週三下午,它以四級颶風的威力,在佛羅里達州西南部沿岸登陸,當地居民遭受大規模淹水、停電以及強風的吹襲,近270萬人失去電力供應。

颶風Ian以近乎五級颶風的強度,直撲佛羅里達州的墨西哥灣沿岸,最大風速高達每小時155英里,威力驚人。

佛州州長Ron DeSantis說:「時速155哩風力極為危險,會把殘骸吹起,並淹水,更足以吹得動行進中的車輛。」

佛州Fort Myers地區在颶風尚未登陸前,就已經見到大規模淹水。

Fort Myers市長Frank Loni說:「風暴大大增強,我們看到車子和船在街上漂浮,樹也幾乎被折半。」

還有鏡頭捕捉到在佛州的Bradenton市中心街頭,有變電箱爆炸,空中出現火花。

而佛州Naples市的一個停車場,大量的雨水湧入,導致停在該處的車輛都泡在水裡。

還有一些區域,風暴增強至威脅生命的層級,還有數十萬個用戶停電。

許多居民趕在颶風來臨前疏散,導致公路上出現長長的車陣,不過也有少數居民選擇留在家。

McDonald居民Heather Lundy說:「我準備好安全屋,有無窗的浴室,有床在這裡,還有水和狗糧,浴缸也放滿水。」

佛州州長Ron Desantis預期會提交要求,將該州67個縣全都納入重大災難緊急狀態,以便獲得聯邦撥款來做災後清理工作。

總統拜登也說,目前高度警戒,以及行動中,至今佛州所提交的所有要求,都全部照單批准。

