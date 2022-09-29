颶風Ian風速最高每小時155英里 近270萬人斷電（視頻）

September 29, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

颶風Ian週三晚已經降為二級颶風，並持續減弱中，不過週三下午，它以四級颶風的威力，在佛羅里達州西南部沿岸登陸，當地居民遭受大規模淹水、停電以及強風的吹襲，近270萬人失去電力供應。

颶風Ian以近乎五級颶風的強度，直撲佛羅里達州的墨西哥灣沿岸，最大風速高達每小時155英里，威力驚人。

佛州州長Ron DeSantis說：「時速155哩風力極為危險，會把殘骸吹起，並淹水，更足以吹得動行進中的車輛。」

佛州Fort Myers地區在颶風尚未登陸前，就已經見到大規模淹水。

Fort Myers市長Frank Loni說：「風暴大大增強，我們看到車子和船在街上漂浮，樹也幾乎被折半。」

還有鏡頭捕捉到在佛州的Bradenton市中心街頭，有變電箱爆炸，空中出現火花。

而佛州Naples市的一個停車場，大量的雨水湧入，導致停在該處的車輛都泡在水裡。

還有一些區域，風暴增強至威脅生命的層級，還有數十萬個用戶停電。

許多居民趕在颶風來臨前疏散，導致公路上出現長長的車陣，不過也有少數居民選擇留在家。

McDonald居民Heather Lundy說：「我準備好安全屋，有無窗的浴室，有床在這裡，還有水和狗糧，浴缸也放滿水。」

佛州州長Ron Desantis預期會提交要求，將該州67個縣全都納入重大災難緊急狀態，以便獲得聯邦撥款來做災後清理工作。

總統拜登也說，目前高度警戒，以及行動中，至今佛州所提交的所有要求，都全部照單批准。

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