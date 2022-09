聯邦政府向加州農民發1.3億補助金 應對氣候變化

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦農業部的氣候智能商品計劃,正在向加州農民分配總計1.3億的聯邦資金,以減少他們對氣候的影響,包括降低用水量和碳排放量。

Evans Farming農場的老闆Kelli Evans說,這是世界上8成的杏仁來自加州,她的家人種植杏仁已有幾十年。

Evans說:「我們家從1948年開始種植,它有巨大的變化,令人驚訝的是每一代人如何看待這種差異。」

近年來,像Kelli這樣的杏仁種植者,一直在努力升級他們的種植系統,使其更加環保,包括改變農作物的灌溉方式,Kelli現在使用一個系統,來控製農作物的澆水量和時間。

Evans說:「這會顯示水位在哪裡,我們使用濕度感應器來定要灌溉量。」

但是環保的灌溉系統並不便宜,所以政府向加州農民提供總值1.3億的補助金,幫助他們開發或繼續使用更環保的農業方法,包括降低用水量,和用植物抵消大氣層的碳量。

Evans說:「通過整體改善溫室氣體排放,幫助周圍所有人。」

Evans說新的灌溉系統、環保拖拉機,以及能夠抵消碳排放的覆蓋農作物,對環境非常有益,但農民的錢包很艱難,補助金將對他們有所幫助。

Evans說:「我認為這筆補助金,將有助於推動這個行業。」

Evans Farming為Blue Diamond公司提供杏仁,該公司控制著加州大部份的杏仁農作物,如果他們能夠改進種植方式,這將對整個加州產生重大影響。

Evans說:「我們生活在種植地,生兒育女,也像其他人一樣想要健康生活。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。