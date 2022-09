舊金山華埠社區住客聯會宣布回復正常活動（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠的社區住客聯會,因疫情而停辦了實體活動兩年半,住客聯會週三宣佈正式回復正常活動,一眾社區組織成員及民選官員到場慶祝,政府官員指出,疫情下市民面臨迫遷問題,當局將會加快提供可負擔房屋的供應。

社區住客聯會表示,大部份長者在疫情期間,都盡可能不外出,結果缺乏運動及社交,住客聯會現在終於回復實體活動。

週三除了華人進步會、華協中心及社區青年中心等,市參事陳詩敏、佩斯金及潘正義等人亦有到場慶祝。

代表華埠的市參事佩斯金說,疫情開始時,因為華埠很多散房都是共用廁所,他怕會造成病毒傳播,但華埠居民是最早開始帶口罩、接種疫苗及做檢測,令華埠成為舊金山中傳播率最低的社區之一。

此外,疫情期間,市民亦面對逼遷等房屋問題,有見及此,市參事等人及市府律師邱信福都表示,會繼續增加可負擔房屋供應及保護租客。

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)說:「在我任內的第一個月,我們起訴一些舊金山最差的業主,他們不斷壓榨長者、移民和住客的權利。」

眾嘉賓致辭後,住客聯會的職員向長者派發午餐,除了慶祝實體活動回歸,亦是慶祝住客聯會成立35週年。

華協中心的熊韻瑤表示,他們亦訂了一些背囊給會員,當中有一些防疫物資,此外亦送出餐券。

而因應未完的疫情,亦有相應預防措施。

華協中心社區組織員熊韻瑤說:「我們要求所有會員打齊三針,才可進來會場,我們亦做得比較嚴謹,會有理事幫忙在會場外檢查針卡,亦要求他們戴口罩、量體溫及消毒。」

另一方面,社區住客聯會主席梁榮浩說,兩年多來,今天是第一次親身和住客見面,心情好愉快。

社區住客聯會主席梁榮浩說:「最主要大家經過疫情後,明白大大小小的事都可以互相感受,互相支持、互相關懷。」

他希望大家保重身體,防範於未然,一起渡過難關。

