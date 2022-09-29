舊金山華埠社區住客聯會宣布回復正常活動（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）華埠的社區住客聯會，因疫情而停辦了實體活動兩年半，住客聯會週三宣佈正式回復正常活動，一眾社區組織成員及民選官員到場慶祝，政府官員指出，疫情下市民面臨迫遷問題，當局將會加快提供可負擔房屋的供應。

社區住客聯會表示，大部份長者在疫情期間，都盡可能不外出，結果缺乏運動及社交，住客聯會現在終於回復實體活動。

週三除了華人進步會、華協中心及社區青年中心等，市參事陳詩敏、佩斯金及潘正義等人亦有到場慶祝。

代表華埠的市參事佩斯金說，疫情開始時，因為華埠很多散房都是共用廁所，他怕會造成病毒傳播，但華埠居民是最早開始帶口罩、接種疫苗及做檢測，令華埠成為舊金山中傳播率最低的社區之一。

此外，疫情期間，市民亦面對逼遷等房屋問題，有見及此，市參事等人及市府律師邱信福都表示，會繼續增加可負擔房屋供應及保護租客。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）說：「在我任內的第一個月，我們起訴一些舊金山最差的業主，他們不斷壓榨長者、移民和住客的權利。」

眾嘉賓致辭後，住客聯會的職員向長者派發午餐，除了慶祝實體活動回歸，亦是慶祝住客聯會成立35週年。

華協中心的熊韻瑤表示，他們亦訂了一些背囊給會員，當中有一些防疫物資，此外亦送出餐券。

而因應未完的疫情，亦有相應預防措施。

華協中心社區組織員熊韻瑤說：「我們要求所有會員打齊三針，才可進來會場，我們亦做得比較嚴謹，會有理事幫忙在會場外檢查針卡，亦要求他們戴口罩、量體溫及消毒。」

另一方面，社區住客聯會主席梁榮浩說，兩年多來，今天是第一次親身和住客見面，心情好愉快。

社區住客聯會主席梁榮浩說：「最主要大家經過疫情後，明白大大小小的事都可以互相感受，互相支持、互相關懷。」

他希望大家保重身體，防範於未然，一起渡過難關。

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