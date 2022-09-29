南加父涉殺妻與女兒逃亡 與警駁火父女喪命（視頻）

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加州High Desert一條高速公路上，週二有人同警察駁火，事件中一對父女喪生，涉案的父親涉嫌殺害女兒的生母而被通緝，當時他帶著15歲女兒出走。

45歲的Anthony John Graziano，星期一在南加州Fontana市的一宗家庭暴力事件中，涉嫌殺死了分居的妻子，因此被警方通緝。

Graziano帶著15歲的女兒逃走後，調查人員發布了Amber警報，警方指他是有武器的危險人物。

週二警方接報說，在Barstow見到Graziano的車，於是開始一場追捕，Graziano從車輛的後窗向警方開了多槍。

縣警向Graziano還擊，擊中了他和一名女乘客，起初警方並未證實女乘客就是15歲的Savannah Graziano。

San Bernardino縣警透露，在槍戰期間，Savannah穿著戰術軍裝，跑向警方。

San Bernardino County縣警長Shannon Dicus說：「初步調查，警方相信車輛的女乘客，Savannah可能也參與了槍戰，有情報指女乘客向縣警還火，我們此刻還在試圖證實這點。」

目前未知道擊中Savannah的子彈來自哪一方，她送去醫院後不治。

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