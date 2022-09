南加父涉殺妻與女兒逃亡 與警駁火父女喪命（視頻）

【KTSF】

加州High Desert一條高速公路上,週二有人同警察駁火,事件中一對父女喪生,涉案的父親涉嫌殺害女兒的生母而被通緝,當時他帶著15歲女兒出走。

45歲的Anthony John Graziano,星期一在南加州Fontana市的一宗家庭暴力事件中,涉嫌殺死了分居的妻子,因此被警方通緝。

Graziano帶著15歲的女兒逃走後,調查人員發布了Amber警報,警方指他是有武器的危險人物。

週二警方接報說,在Barstow見到Graziano的車,於是開始一場追捕,Graziano從車輛的後窗向警方開了多槍。

縣警向Graziano還擊,擊中了他和一名女乘客,起初警方並未證實女乘客就是15歲的Savannah Graziano。

San Bernardino縣警透露,在槍戰期間,Savannah穿著戰術軍裝,跑向警方。

San Bernardino County縣警長Shannon Dicus說:「初步調查,警方相信車輛的女乘客,Savannah可能也參與了槍戰,有情報指女乘客向縣警還火,我們此刻還在試圖證實這點。」

目前未知道擊中Savannah的子彈來自哪一方,她送去醫院後不治。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。