調查發現網上流傳的錯誤資訊也出現在中文社交媒體

【KTSF 歐志洲報導】

根據華人權益促進會一項調查發現，在社交媒體不斷出現的錯誤資訊，近來也開始在中文社交媒體出現，隨著選舉即將到來華人權益促進會，提醒民眾要提防被這些訊息誤導。

華人權益促進會的報告指出，在今年4月至9月中旬發現的錯誤資訊中，有54.3%在許多華人使用的WeChat出現，其次是Twitter，有33.3%，還有YouTube 和Telegram。

以資訊類別來區分，有最多錯誤資訊的議題是：關於總統拜登和民主黨、社區安全、前總統特朗普、社會正義、立法與選舉和新冠疫情。

報告也指出，這些具誤導性的資訊，也來自中國國營媒體，或是和中共有關的媒體，涉及的議題還包括新冠疫情、俄烏戰爭、移民問題、無家可歸問題和罪案問題等

而在美籍華裔中，也有人在社交媒體推廣特朗普對選舉舞弊的論調。

而隨著國會中期選舉將近，關於特朗普的訊息也開始出現，例如聲稱聯邦調查局在海湖莊園的搜索是在幫民主黨。

報告也指出，右翼保守派人士，一般在觀點上比較一致，也更會操縱華人社區，因為很多第一代移民，經常只會看微信，訊息源有限，情緒也容易被牽動。

華人社區精神健康協會主席彭玲（Elaine Peng）說：「舉例說明，你嚇一個人，當他覺得很怕的時候，如果立刻給他一個看來可以解決的方案，他就會覺得很好、可以相信你，即使說的是不是真的，他也不會理了，好像說槍擊事件現在很氾濫，這裡有人死、那裡有人被殺，要如何保護自己，可以買槍，買槍就可以保護自己，其實我們都知道，死於自殺或誤殺的案件，比真正拿去防禦惡性事件，或開槍事件是多出很多的。」

在對應中文社交媒體中的錯誤訊息方面，華人權益促進會今年也在網上和Wechat上設立了包括「闢謠吧」和「正義補丁」，有超過15個人士協助操作，包括三名全職人員。

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