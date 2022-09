調查發現網上流傳的錯誤資訊也出現在中文社交媒體

【KTSF 歐志洲報導】

根據華人權益促進會一項調查發現,在社交媒體不斷出現的錯誤資訊,近來也開始在中文社交媒體出現,隨著選舉即將到來華人權益促進會,提醒民眾要提防被這些訊息誤導。

華人權益促進會的報告指出,在今年4月至9月中旬發現的錯誤資訊中,有54.3%在許多華人使用的WeChat出現,其次是Twitter,有33.3%,還有YouTube 和Telegram。

以資訊類別來區分,有最多錯誤資訊的議題是:關於總統拜登和民主黨、社區安全、前總統特朗普、社會正義、立法與選舉和新冠疫情。

報告也指出,這些具誤導性的資訊,也來自中國國營媒體,或是和中共有關的媒體,涉及的議題還包括新冠疫情、俄烏戰爭、移民問題、無家可歸問題和罪案問題等

而在美籍華裔中,也有人在社交媒體推廣特朗普對選舉舞弊的論調。

而隨著國會中期選舉將近,關於特朗普的訊息也開始出現,例如聲稱聯邦調查局在海湖莊園的搜索是在幫民主黨。

報告也指出,右翼保守派人士,一般在觀點上比較一致,也更會操縱華人社區,因為很多第一代移民,經常只會看微信,訊息源有限,情緒也容易被牽動。

華人社區精神健康協會主席彭玲(Elaine Peng)說:「舉例說明,你嚇一個人,當他覺得很怕的時候,如果立刻給他一個看來可以解決的方案,他就會覺得很好、可以相信你,即使說的是不是真的,他也不會理了,好像說槍擊事件現在很氾濫,這裡有人死、那裡有人被殺,要如何保護自己,可以買槍,買槍就可以保護自己,其實我們都知道,死於自殺或誤殺的案件,比真正拿去防禦惡性事件,或開槍事件是多出很多的。」

在對應中文社交媒體中的錯誤訊息方面,華人權益促進會今年也在網上和Wechat上設立了包括「闢謠吧」和「正義補丁」,有超過15個人士協助操作,包括三名全職人員。

