由於銷情不及預期,蘋果公司將減少iPhone 14產量。

彭博導報指,蘋果公司本來計劃今年下半年生產多600萬部iPhone 14,但由於因銷情不及預期,蘋果決定只生產9千萬部,與去年相約,蘋果公司未有就報告作出回應。

iPhone 14是在本月初推出,但是消費者沒有像以往般急於購買新機,有分析認為,銷情不及預期,可能是因為對全球經濟衰退的憂慮,又有可能是iPhone14與13沒太大的分別。

報告又指,相反iPhone14 Pro的銷量就比較理想。

