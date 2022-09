舊金山首個為教職人員興建的百分百可負擔房屋動土

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)首個特別為教職人員建的百分百可負擔房屋,週二在日落區舉行正式動土儀式。

坐落在日落區43 Avenue的100%可負擔房屋,有135個住屋單位,從開放式Studio,到三個睡房的單位,租金將介於836元至3,782元。

名為Shirley Chisholm Village的教師住屋,所在的地點前身是個社區遊樂場,屬於舊金山聯合校區,設計中除了有社區活動中心、工作與閱讀室和運動室等,往後也將為這社區提供青少年學習項目,和成年人教育服務。

這是舊金山聯合校區首個特別為舊金山教師建的住屋項目,預計在明年秋天可以迎來教師租戶,耗時前後約20年。

舊金山市議員馬兆明(Gordon Mar)說:「這項目凝聚了大家的合作,市府、校區和日落區,為的是要為這社區服務的教師,提供他們一個能夠住的地方。」

舊金山市長布里德說:「要為舊金山發展一個更好的將來,我們必須在住屋政策上更加積極,我們需要在這些沒有有效使用地皮的地方持開放態度,可以開發成住屋項目,並確保我們希望能夠搬進這些房子的人,能夠有能力搬進來。」

舊金山聯合校區表示,計劃在另外三塊地皮落實類似的教師住屋項目。

