San Bruno規劃在280公路附近建118棟獨戶住宅（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Bruno規劃在280公路附近的一塊用地,興建118棟獨戶住宅,這個地段有甚麼特別?

在280公路連接380公路出口的Sneath Lane,有一塊隸屬於San Bruno Park學區的土地,旁邊有個高爾夫球中心租用學區的土地。

雖然就在高速公路旁,但是被濃密的樹木遮住,宛如一個世外桃源。

去年學區將這塊21英畝的土地,以將近8千萬賣給了知名的開發商Pulte Homes,計畫要蓋118棟獨戶住宅,其中包括67棟三層樓獨戶住宅,和51棟兩層獨戶住宅,其中15%的房屋將以低於市場價格出售,或符合San Bruno可負擔住房條例的替代方案。

在這裡蓋高密度住宅,有幾項必須做評估,一個是噪音,一個是交通出路是否方便,第三個由於地處低漥地帶,因此排水系統非常重要,在最近一次的城市規畫委員會議,就討論到這三項。

此外,Engvall Road將被重新修整,使其不那麼陡峭,道路更寬,讓這條路成為主要出路口。

這項建案還必須跟消防局討論,除了道路拓寬,還要對那些有火災隱患的樹木進行清除。

委員會也提到是否會解決280公路的噪音問題,以及是否會建造防撞屏障,確保在公路下面的新房屋安全,噪音顧問將進行測量。

該學區透過最近的一項債券措施和這筆土地交易所獲得的共1.7 億美元,將用來提升的學校的軟硬體設備。

