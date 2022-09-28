San Bruno規劃在280公路附近建118棟獨戶住宅（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Bruno規劃在280公路附近的一塊用地，興建118棟獨戶住宅，這個地段有甚麼特別？

在280公路連接380公路出口的Sneath Lane，有一塊隸屬於San Bruno Park學區的土地，旁邊有個高爾夫球中心租用學區的土地。

雖然就在高速公路旁，但是被濃密的樹木遮住，宛如一個世外桃源。

去年學區將這塊21英畝的土地，以將近8千萬賣給了知名的開發商Pulte Homes，計畫要蓋118棟獨戶住宅，其中包括67棟三層樓獨戶住宅，和51棟兩層獨戶住宅，其中15%的房屋將以低於市場價格出售，或符合San Bruno可負擔住房條例的替代方案。

在這裡蓋高密度住宅，有幾項必須做評估，一個是噪音，一個是交通出路是否方便，第三個由於地處低漥地帶，因此排水系統非常重要，在最近一次的城市規畫委員會議，就討論到這三項。

此外，Engvall Road將被重新修整，使其不那麼陡峭，道路更寬，讓這條路成為主要出路口。

這項建案還必須跟消防局討論，除了道路拓寬，還要對那些有火災隱患的樹木進行清除。

委員會也提到是否會解決280公路的噪音問題，以及是否會建造防撞屏障，確保在公路下面的新房屋安全，噪音顧問將進行測量。

該學區透過最近的一項債券措施和這筆土地交易所獲得的共1.7 億美元，將用來提升的學校的軟硬體設備。

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