東灣奧克蘭(屋崙)週三中午一間學校附近發生槍擊案,案發現場位於Rudsdale Newcomer學校和Bay Area Technology學校外,據報有5人受傷。

事發於中午12時45分左右,現場位於Fontaine街8200號路段,5名傷者已送院治療,警方尚未交待案件細節。

案發現場設有多間學校,包括Rudsdale Newcomer學校和Bay Area Technology學校,還有主要提供網課的Sojourner Truth Independent Study學校。

