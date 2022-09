華裔網的司機命案兩人被捕 社區組織為家屬籌得十萬捐款（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔網的司機馮幹和7月於奧克蘭(屋崙)小西貢區被槍殺,社區組織為他的家人籌得逾十萬,另一方面,奧克蘭警方宣佈拘捕兩名涉案疑犯。

屋崙華埠社區促進會(OCIC),聯同亞裔美國人基金會(TAAF)及亞健社,由超過一千七百個捐款者,籌得超過十一萬六千元。

支票週二交到去馮幹和家人手中,包括他的未婚妻、哥哥和父親。

OCIC主席莊錦鎮(Stewart Chen)表示,今天出來的目的,除了要展示對受害市民的支持,亦希望遏止槍械暴力。

莊錦鎮說:「我一再問自己,槍械暴力何時才會停止,我們需要合常識的槍械管制,因為這沒有效用,每年槍械問題造成過萬人死亡。」

他希望不再需要作這類籌款,但萬一有需要的話,他們會為社區挺身而出。

槍擊案於7月17日發生,警方於8月9日前將兩名疑犯拘捕,分別是19歲奧克蘭居民,及另一個未成年疑犯,兩名疑犯被地檢處起訴,現正還押當中,本星期會上庭。

馮幹和的哥哥Ivan表示,自從自己弟弟的悲劇後,奧克蘭不斷發生同類的案件,雖然看到執法部門努力工作,迅速破案,但問題根源始終未解決。

Ivan說:「我很相信有理智的人都會知道,槍枝不應流入一般市民的手中,希望政府關注、制止槍械問題。」

馮幹和的未婚妻Judy就指,這筆錢幫助他們的生活費很多,感激大家的支持,她說過了兩個多月,仍然感到難過。

Judy說:「傷痛是不會一下子就消失,感覺慢慢才會變淡,我現在每天上班下班都是想著他,因為我平時上班和做什麼,都跟他一起,所以仍然很難過。」

她感激警方將疑犯拘捕,感覺公義得到彰顯,希望犯人被拘捕後,不要再繼續在社會上犯法。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。