華裔網的司機命案兩人被捕 社區組織為家屬籌得十萬捐款（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔網的司機馮幹和7月於奧克蘭（屋崙）小西貢區被槍殺，社區組織為他的家人籌得逾十萬，另一方面，奧克蘭警方宣佈拘捕兩名涉案疑犯。

屋崙華埠社區促進會（OCIC），聯同亞裔美國人基金會（TAAF）及亞健社，由超過一千七百個捐款者，籌得超過十一萬六千元。

支票週二交到去馮幹和家人手中，包括他的未婚妻、哥哥和父親。

OCIC主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，今天出來的目的，除了要展示對受害市民的支持，亦希望遏止槍械暴力。

莊錦鎮說：「我一再問自己，槍械暴力何時才會停止，我們需要合常識的槍械管制，因為這沒有效用，每年槍械問題造成過萬人死亡。」

他希望不再需要作這類籌款，但萬一有需要的話，他們會為社區挺身而出。

槍擊案於7月17日發生，警方於8月9日前將兩名疑犯拘捕，分別是19歲奧克蘭居民，及另一個未成年疑犯，兩名疑犯被地檢處起訴，現正還押當中，本星期會上庭。

馮幹和的哥哥Ivan表示，自從自己弟弟的悲劇後，奧克蘭不斷發生同類的案件，雖然看到執法部門努力工作，迅速破案，但問題根源始終未解決。

Ivan說：「我很相信有理智的人都會知道，槍枝不應流入一般市民的手中，希望政府關注、制止槍械問題。」

馮幹和的未婚妻Judy就指，這筆錢幫助他們的生活費很多，感激大家的支持，她說過了兩個多月，仍然感到難過。

Judy說：「傷痛是不會一下子就消失，感覺慢慢才會變淡，我現在每天上班下班都是想著他，因為我平時上班和做什麼，都跟他一起，所以仍然很難過。」

她感激警方將疑犯拘捕，感覺公義得到彰顯，希望犯人被拘捕後，不要再繼續在社會上犯法。

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