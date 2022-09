奧克蘭槍擊案頻發 華裔女牙醫命案仍在調查中（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

奧克蘭(屋崙)市週二早上發生致命槍擊案,是今年第96宗謀殺案,當局指會增派更多人手打擊罪案,亦表示仍然正調查徐麗麗命案,呼籲市民向警方提供資料。

奧克蘭警方於週二早上10點接報,指98 Avenue夾Edes Avenue發生槍擊案,一名休班警首先到場,發現兩個男人受槍傷,警員展開急救,兩人之後送院,其中一人經搶救無效死亡 ,這是本年第96宗謀殺案,而上年同期就有102宗。

奧克蘭市本星期已發生8宗兇殺案,為了打擊槍械暴力,奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong增派更多警員於星期日加班工作,並永久加派8名警員到刑事調查科。

Armstrong說:「我們會出動所有特別行動組,包括暴力罪行行動中心、Ceasefire停火小組,還有負責社區資源的警員,他們會去到暴力有上升趨勢的地區提升警力。」

當局表示,提升警力能增加破案率,代表能夠阻嚇罪犯於奧克蘭市犯案,而隨著第189及190屆的學警畢業,將會為奧克蘭警察局增加多達50名警員。

本台向當局查詢徐麗麗命案,警方回應指暫時未有新進展。

Armstrong說:「我們正調查市民提供的每個線索,我們呼籲市民繼續協助警方,提供關於徐小姐一案的資料。」

奧克蘭警方表示,涉及槍械的襲擊案,與上年同期下跌兩成三,截至現時,警方已回收1132把槍,而上年全年就回收1199把槍。

