奧克蘭槍擊案頻發 華裔女牙醫命案仍在調查中（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

奧克蘭（屋崙）市週二早上發生致命槍擊案，是今年第96宗謀殺案，當局指會增派更多人手打擊罪案，亦表示仍然正調查徐麗麗命案，呼籲市民向警方提供資料。

奧克蘭警方於週二早上10點接報，指98 Avenue夾Edes Avenue發生槍擊案，一名休班警首先到場，發現兩個男人受槍傷，警員展開急救，兩人之後送院，其中一人經搶救無效死亡 ，這是本年第96宗謀殺案，而上年同期就有102宗。

奧克蘭市本星期已發生8宗兇殺案，為了打擊槍械暴力，奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong增派更多警員於星期日加班工作，並永久加派8名警員到刑事調查科。

Armstrong說：「我們會出動所有特別行動組，包括暴力罪行行動中心、Ceasefire停火小組，還有負責社區資源的警員，他們會去到暴力有上升趨勢的地區提升警力。」

當局表示，提升警力能增加破案率，代表能夠阻嚇罪犯於奧克蘭市犯案，而隨著第189及190屆的學警畢業，將會為奧克蘭警察局增加多達50名警員。

本台向當局查詢徐麗麗命案，警方回應指暫時未有新進展。

Armstrong說：「我們正調查市民提供的每個線索，我們呼籲市民繼續協助警方，提供關於徐小姐一案的資料。」

奧克蘭警方表示，涉及槍械的襲擊案，與上年同期下跌兩成三，截至現時，警方已回收1132把槍，而上年全年就回收1199把槍。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。