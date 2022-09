烏克蘭四區公投通過併入俄羅斯 美國表示不承認俄吞併烏領土

【KTSF 張麗月報導】

在烏克蘭由俄羅斯控制的四個地區舉行的入俄公投結束,俄羅斯聲稱絕大多數選民贊成加入俄國,但美國表示,不承認俄羅斯吞併烏克蘭領土。

四個由俄羅斯控制的地區,南部的赫爾松和札波羅熱,以及東部的盧甘斯克和頓內茨克,舉行為期五天所謂的入俄公投已經結束。

俄國選舉事務官員聲稱,初步點票結果顯示,有超過96%選民贊成加入俄羅斯,對於這個結果,俄國表示欣喜。

在這次公投中,經常有武裝官員逐家逐戶上門收集選票。

赫爾松的俄國官員表示,當公投結果獲得法律確認之後,俄國就會著手組織管治班底。

俄國聯邦議會議長表示,如果公投結果贊成勝出,議會可能考慮在下月4日,即是普田70歲生日前幾天,兼併這4個地區。

但美國國務卿布林肯就表示,美國不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土,總統拜登也曾經威脅說,俄羅斯將要為這項該公投付出沉重代價。

烏克蘭總統澤連斯基就指,俄國一手安排的入俄公投,更本就是一場鬧劇,目的就是要吞併烏克蘭領土,這個是嚴重違反聯合國憲章,也違反國際法。

澤連斯基說:「兼併被侵佔領土,這是最殘暴違反聯合國憲章,企圖偷竊他國領土,企圖侵犯國際法,非常諷刺地企圖強迫動員烏克蘭佔領區的男士,加入俄軍在本國作戰。」

澤連斯基為公投的事向聯合國安理會發言,安理會多個成員國都譴責俄國這個舉動。

美國駐聯合國大使表明,會聯合阿爾巴尼亞提出有關的決議案,號召世界各國不予承認這個“無恥公投”的結果,並要俄國撤出烏克蘭,決議案將交由聯合國大會審議,向全世界發出明確的信號,美國強調這樣做是因為俄國在安理會會動用否決權,來抗拒世界向俄國問責。

法國也認為,今次公投將會招致對俄國的更多制裁。

北約秘書長史托騰柏格就抨擊,這個是違反國際法的假公投。

