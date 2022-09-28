烏克蘭四區公投通過併入俄羅斯 美國表示不承認俄吞併烏領土

【KTSF 張麗月報導】

在烏克蘭由俄羅斯控制的四個地區舉行的入俄公投結束，俄羅斯聲稱絕大多數選民贊成加入俄國，但美國表示，不承認俄羅斯吞併烏克蘭領土。

四個由俄羅斯控制的地區，南部的赫爾松和札波羅熱，以及東部的盧甘斯克和頓內茨克，舉行為期五天所謂的入俄公投已經結束。

俄國選舉事務官員聲稱，初步點票結果顯示，有超過96%選民贊成加入俄羅斯，對於這個結果，俄國表示欣喜。

在這次公投中，經常有武裝官員逐家逐戶上門收集選票。

赫爾松的俄國官員表示，當公投結果獲得法律確認之後，俄國就會著手組織管治班底。

俄國聯邦議會議長表示，如果公投結果贊成勝出，議會可能考慮在下月4日，即是普田70歲生日前幾天，兼併這4個地區。

但美國國務卿布林肯就表示，美國不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土，總統拜登也曾經威脅說，俄羅斯將要為這項該公投付出沉重代價。

烏克蘭總統澤連斯基就指，俄國一手安排的入俄公投，更本就是一場鬧劇，目的就是要吞併烏克蘭領土，這個是嚴重違反聯合國憲章，也違反國際法。

澤連斯基說：「兼併被侵佔領土，這是最殘暴違反聯合國憲章，企圖偷竊他國領土，企圖侵犯國際法，非常諷刺地企圖強迫動員烏克蘭佔領區的男士，加入俄軍在本國作戰。」

澤連斯基為公投的事向聯合國安理會發言，安理會多個成員國都譴責俄國這個舉動。

美國駐聯合國大使表明，會聯合阿爾巴尼亞提出有關的決議案，號召世界各國不予承認這個“無恥公投”的結果，並要俄國撤出烏克蘭，決議案將交由聯合國大會審議，向全世界發出明確的信號，美國強調這樣做是因為俄國在安理會會動用否決權，來抗拒世界向俄國問責。

法國也認為，今次公投將會招致對俄國的更多制裁。

北約秘書長史托騰柏格就抨擊，這個是違反國際法的假公投。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。