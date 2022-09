【KTSF】

根據官方審計資料顯示,有數百萬個符合領取國稅局兒童稅務優惠(Child Tax Credit)的家庭,沒有領到這筆錢,相反的,有超過100多萬個不符資格的家庭卻領到了。

根據聯邦財政部總督察辦公室發布的審計結果顯示,政府機構在發放兒童稅務優惠時出現錯誤,沒有發放給合資格的400多萬個納稅人,涉及金額高達37億元,而且還發現有超過11億元錯誤發放給了不合資格的人。

在發放這筆稅務優惠之前,國稅局就曾經表示過,要分配這筆錢給數千萬個家庭是非常困難的,因為當時只有四個月的時間要設立一個發放的系統,總督察辦公室也提出多項建議給國稅局,包括需要採取行動,去避免納稅人收到額外不適當的付款。

