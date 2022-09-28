中半島愛護動物協會發現很多哈士奇狗被遺棄 原因竟與電視劇有關（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

在疫情穩定之後，大家返回工作崗位，加上物價飛漲，導致許多人決定放棄他們的寵物，灣區的動物收容所應接不暇，而中半島的愛護動物協會最近湧現許多被主人遺棄的Huskies哈士奇狗，原因是什麼呢？

位於Burlingame的Peninsula Humane Society，最近總共收容了15隻Huskies或Huskies混種狗，佔了機構等待領養狗隻的一半，原因竟然與一齣電視劇有關。

Peninsula Humane Society & SPCA傳訊經理Buffy Martin Tarbox說：「我們懷疑哈士奇變流行寵物品種，是因為知名的電視劇及小說系列權力遊戲中，有一隻Dire Wolf的角色，而民眾想如角色一般，而哈士奇狗外貌剛好很似狼。」

不過Buffy就表示，Husky是很獨特的品種，民眾由培育機構購買或收容所領養Husky狗之後，才發現Husky這品種所需要的照料，比其他品種來得繁重，最後狗主就放棄飼養，將牠們交到動物收容所，很不幸地有些主人甚至野外放生，以為Husky可以在野外生存。

Buffy說：「他們不能在野外生存，牠們是被馴化的動物。」

究竟領養的話要有什麼手續呢？

Buffy說：「我們會想確保被領養的動物及領養人都對雙方好的，所以我們會與領養人面試，了解其生活條件。」

那Husky所需要的又會是什麼呢？

Buffy說：「哈士奇需要多一點時間照料，我們也會注意主人的活躍度，哈士奇非常有活力，需要很多體能及精神上的活動，去刺激牠們自己。」

知道牠們的性格後，又有興趣領養哈士奇，或其他的動物的話，可以瀏覽：http://www.PHS-SPCA.org

除了剛才專家給我們的領養提示外，我也有一提示給大家，就是領養動物之後，要有一個除毛器。

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