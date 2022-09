中半島愛護動物協會發現很多哈士奇狗被遺棄 原因竟與電視劇有關（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

在疫情穩定之後,大家返回工作崗位,加上物價飛漲,導致許多人決定放棄他們的寵物,灣區的動物收容所應接不暇,而中半島的愛護動物協會最近湧現許多被主人遺棄的Huskies哈士奇狗,原因是什麼呢?

位於Burlingame的Peninsula Humane Society,最近總共收容了15隻Huskies或Huskies混種狗,佔了機構等待領養狗隻的一半,原因竟然與一齣電視劇有關。

Peninsula Humane Society & SPCA傳訊經理Buffy Martin Tarbox說:「我們懷疑哈士奇變流行寵物品種,是因為知名的電視劇及小說系列權力遊戲中,有一隻Dire Wolf的角色,而民眾想如角色一般,而哈士奇狗外貌剛好很似狼。」

不過Buffy就表示,Husky是很獨特的品種,民眾由培育機構購買或收容所領養Husky狗之後,才發現Husky這品種所需要的照料,比其他品種來得繁重,最後狗主就放棄飼養,將牠們交到動物收容所,很不幸地有些主人甚至野外放生,以為Husky可以在野外生存。

Buffy說:「他們不能在野外生存,牠們是被馴化的動物。」

究竟領養的話要有什麼手續呢?

Buffy說:「我們會想確保被領養的動物及領養人都對雙方好的,所以我們會與領養人面試,了解其生活條件。」

那Husky所需要的又會是什麼呢?

Buffy說:「哈士奇需要多一點時間照料,我們也會注意主人的活躍度,哈士奇非常有活力,需要很多體能及精神上的活動,去刺激牠們自己。」

知道牠們的性格後,又有興趣領養哈士奇,或其他的動物的話,可以瀏覽:http://www.PHS-SPCA.org

