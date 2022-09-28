颶風Ian強度持續增加 佛羅里達州嚴陣以待

【KTSF 張擎鳳報導】

正迫近佛羅里達州的颶風Ian強度持續增加，佛羅里達州嚴陣以待。

按照現時的移動路徑，颶風Ian將成為今年第一個登陸美國的強大颶風。

Ian週二早上吹襲古巴，預計它將為佛羅里達州西海岸帶來一場危險的風暴潮，而Tampa市可能會在100多年來第一次受到正面吹襲。

Tampa市長Jane Castor說：「一股緩慢移動的風暴，在我們海岸附近，並且將為Tampa Bay地區帶來毀滅性的水量。」

學校停課，航班取消，居民正在撤離。

居民正在用木板將家裡和店舖的窗戶封住。

Gulfport市商店老闆Mike Jackson說：「我們還得用木板封住窗戶，試著蓋上這些窗戶，門，我們還得用沙包堵住我們的門，並噴上一些泡沫以防止水進來。」

2020年11月，Jackson位於Gulfport的商店被颶風Eta淹沒，他說他非常擔心這種情況，會再次發生或者會變得更惡劣。

Jackson說：「上次有點亂，但這次我們會再次克服颶風。」

佛羅里達州長Ron Desantis警告，那些處於風暴路徑的人，他們可能會有多日沒有電力供應。

Gulfport市居民Michael Grace說：「最糟糕的是當斷電時，你沒有電，沒有水，所以我建議儲存足夠的水，即使是幾天的分量。我們正在為颶風帶來的危機做好準備。」

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