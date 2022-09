颶風Ian強度持續增加 佛羅里達州嚴陣以待

【KTSF 張擎鳳報導】

正迫近佛羅里達州的颶風Ian強度持續增加,佛羅里達州嚴陣以待。

按照現時的移動路徑,颶風Ian將成為今年第一個登陸美國的強大颶風。

Ian週二早上吹襲古巴,預計它將為佛羅里達州西海岸帶來一場危險的風暴潮,而Tampa市可能會在100多年來第一次受到正面吹襲。

Tampa市長Jane Castor說:「一股緩慢移動的風暴,在我們海岸附近,並且將為Tampa Bay地區帶來毀滅性的水量。」

學校停課,航班取消,居民正在撤離。

居民正在用木板將家裡和店舖的窗戶封住。

Gulfport市商店老闆Mike Jackson說:「我們還得用木板封住窗戶,試著蓋上這些窗戶,門,我們還得用沙包堵住我們的門,並噴上一些泡沫以防止水進來。」

2020年11月,Jackson位於Gulfport的商店被颶風Eta淹沒,他說他非常擔心這種情況,會再次發生或者會變得更惡劣。

Jackson說:「上次有點亂,但這次我們會再次克服颶風。」

佛羅里達州長Ron Desantis警告,那些處於風暴路徑的人,他們可能會有多日沒有電力供應。

Gulfport市居民Michael Grace說:「最糟糕的是當斷電時,你沒有電,沒有水,所以我建議儲存足夠的水,即使是幾天的分量。我們正在為颶風帶來的危機做好準備。」

