【有線新聞】

美國法院裁定一名中國男子為中國政府當間諜罪名成立,最高可判監10年。

31歲的被告紀超群被裁定擔任中國國家安全部代理人,向美軍作虛假陳述等罪名成立。

控罪指,紀超群2013年到芝加哥就讀電子工程,假期返回中國期間,曾與國安人員接觸,其後協助收集8名在內地或台灣出生從事科技行業的美國公民資料,又指控被告投考美軍後備役,回答有否與外國情報機構聯繫時,作出虛假陳述。

