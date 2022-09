拜登宣布降低聯邦醫療保險Part B保費

【KTSF 朱慧琪報導】

11月中期選舉將近,總統拜登週二在白宮發表講話,表示更加努力聚焦於降低美國人的醫療費用,首次降低Medicare part B,聯邦醫療保險B部份的保費。

拜登說:「數百萬受惠於聯邦醫療保險的長者或殘障人士會省更多錢。」

拜登宣布下年開始,聯邦醫療保險Part B的保費將會降低,與今年相比,2023年的標準月費將減少5元以上,以抵消部份在今年每月Medicare保費增加21.60元,這個增幅是14.5%。

適用於65歲或以上人士的聯邦醫療保險Medicare,基本上分為Part A、Part B兩個部份,Part A是醫院保險,Part B是醫療保險,支付醫療服務、門診醫護、家居護理、耐用醫療設備,和一些預防性服務,也是今次受惠的部份。

除此之外,早前的《氣候、稅收、健保法案》,未來三年內支付醫療健保,包括讓Medicare在特定藥物及補助方面有權同藥廠協商,以控制藥物價格。

例如將在明年1月份起,將Medicare受保人的胰島素費用上限設定為每月35元,由2025年開始,長者在藥物的自費開支上限就設為2000元。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。