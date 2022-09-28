拜登宣布降低聯邦醫療保險Part B保費

September 28, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(The White House)

【KTSF 朱慧琪報導】

11月中期選舉將近，總統拜登週二在白宮發表講話，表示更加努力聚焦於降低美國人的醫療費用，首次降低Medicare part B，聯邦醫療保險B部份的保費。

拜登說：「數百萬受惠於聯邦醫療保險的長者或殘障人士會省更多錢。」

拜登宣布下年開始，聯邦醫療保險Part B的保費將會降低，與今年相比，2023年的標準月費將減少5元以上，以抵消部份在今年每月Medicare保費增加21.60元，這個增幅是14.5%。

適用於65歲或以上人士的聯邦醫療保險Medicare，基本上分為Part A、Part B兩個部份，Part A是醫院保險，Part B是醫療保險，支付醫療服務、門診醫護、家居護理、耐用醫療設備，和一些預防性服務，也是今次受惠的部份。

除此之外，早前的《氣候、稅收、健保法案》，未來三年內支付醫療健保，包括讓Medicare在特定藥物及補助方面有權同藥廠協商，以控制藥物價格。

例如將在明年1月份起，將Medicare受保人的胰島素費用上限設定為每月35元，由2025年開始，長者在藥物的自費開支上限就設為2000元。

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