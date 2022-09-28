拜登要求航空公司和旅遊網站對額外費用增透明度

【KTSF 張擎鳳報導】

總統拜登宣布新規定，要求航空公司和旅遊網站對額外費用更加透明。

今年暑假，全國各地機場都出現航班嚴重延誤或取消的混亂情況。

白宮要規範航空公司的做法，拜登說：「他們取消了你的航班，你必須支付費用才能重新預訂，怎麼可以這樣。」

在白宮競爭委員會第三次會議上，拜登宣布新規定，要求航空公司和旅遊網站對收費更加透明。

拜登說：「再沒有隱藏費用。」

根據聯邦運輸部提出的新計劃，航空公司必須提前披露要收取的任何費用，例如與您的孩子坐在一起，更改或取消您的航班，以及托運行李或隨身行李的費用等等。

代表美國多間主要航空公司的A4A航空協會發表聲明指出，所屬會員航空公司在收費方面都具透明度，從預訂航班到著陸。

另外，競爭委員會也在考慮降低或取消銀行透支費用，和終止與手機運營商合同的費用。

拜登說：「讓家庭壓力重重的事情是，不必要的隱藏費用。」

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