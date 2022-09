拜登要求航空公司和旅遊網站對額外費用增透明度

【KTSF 張擎鳳報導】

總統拜登宣布新規定,要求航空公司和旅遊網站對額外費用更加透明。

今年暑假,全國各地機場都出現航班嚴重延誤或取消的混亂情況。

白宮要規範航空公司的做法,拜登說:「他們取消了你的航班,你必須支付費用才能重新預訂,怎麼可以這樣。」

在白宮競爭委員會第三次會議上,拜登宣布新規定,要求航空公司和旅遊網站對收費更加透明。

拜登說:「再沒有隱藏費用。」

根據聯邦運輸部提出的新計劃,航空公司必須提前披露要收取的任何費用,例如與您的孩子坐在一起,更改或取消您的航班,以及托運行李或隨身行李的費用等等。

代表美國多間主要航空公司的A4A航空協會發表聲明指出,所屬會員航空公司在收費方面都具透明度,從預訂航班到著陸。

另外,競爭委員會也在考慮降低或取消銀行透支費用,和終止與手機運營商合同的費用。

拜登說:「讓家庭壓力重重的事情是,不必要的隱藏費用。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。