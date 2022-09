日美藥廠研發認知障礙症新藥 腦退化減慢近三成

【有線新聞】

日本和美國藥廠合作研發對抗認知障礙症的新藥,在第三期臨床測試中有效減緩病人認知退化速度近三成,已經向美國當局申請審批。

認知障礙症不是一般老化、而是病變,患上這個病的人,腦細胞會急劇退化及死亡,逐漸喪失認知能力,包括記憶力及語言能力。認知障礙症暫時無法根治,一旦開始發病,大腦的退化不能逆轉,亦沒法停止,只能盡量拖延。

日美藥廠的合作帶來最新進展,日本衛采和美國渤健共同研發的新藥,針對認知障礙症中最常見的阿茲海默症,近日公布第三期臨床測試結果,合共1,795個病人參與;和服用安慰劑的組別相比,獲處方新藥的病人認知退化速度減慢27%。至於新藥的副作用,有不足兩成的病人出現腦水腫或輕微腦出血。

認知障礙症的病變,涉及壞的澱粉樣蛋白累積在神經元之間,影響神經傳導,新藥的藥理是清除澱粉樣蛋白,令退化明顯減慢。

藥廠已經向美國食品及藥物管理局申請特快評估,有望明年3月之前獲批,亦已向歐洲和日本當局申請審批。

