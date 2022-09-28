日美藥廠研發認知障礙症新藥 腦退化減慢近三成

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日本和美國藥廠合作研發對抗認知障礙症的新藥，在第三期臨床測試中有效減緩病人認知退化速度近三成，已經向美國當局申請審批。

認知障礙症不是一般老化、而是病變，患上這個病的人，腦細胞會急劇退化及死亡，逐漸喪失認知能力，包括記憶力及語言能力。認知障礙症暫時無法根治，一旦開始發病，大腦的退化不能逆轉，亦沒法停止，只能盡量拖延。

日美藥廠的合作帶來最新進展，日本衛采和美國渤健共同研發的新藥，針對認知障礙症中最常見的阿茲海默症，近日公布第三期臨床測試結果，合共1,795個病人參與；和服用安慰劑的組別相比，獲處方新藥的病人認知退化速度減慢27％。至於新藥的副作用，有不足兩成的病人出現腦水腫或輕微腦出血。

認知障礙症的病變，涉及壞的澱粉樣蛋白累積在神經元之間，影響神經傳導，新藥的藥理是清除澱粉樣蛋白，令退化明顯減慢。

藥廠已經向美國食品及藥物管理局申請特快評估，有望明年3月之前獲批，亦已向歐洲和日本當局申請審批。

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