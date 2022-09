Habitat for Humanity與Kaiser合作在Walnut Creek建可負擔房屋

【KTSF 傅景竑報導】

東灣Walnut Creek有一處可負擔房屋正在建設當中,是由非營利組織Habitat for Humanity及Kaiser醫療集團合作建設。

位於東灣Walnut Creek的Esperanza Place,是設立給中低收入家庭的可負擔房屋,該建案由非營利組織Habitat for Humanity的東灣/矽谷分部及Kaiser醫療集團合作建設。

一位Kaiser的志工表示,Habitat for Humanity的可負擔房屋改變了她的人生。

Rose Baty說:「租金上漲、帳單、孩子要上學,我自己當時也還在上大學,但成為Habitat屋主後,我有辦法把三個小孩送去大學。」

新的建案不只提供可負擔房屋,也標榜淨零能量,也就是零碳排放,將對環境更友善。

查詢詳請,請瀏覽 :https://www.habitatebsv.org/blog/welcome-to-esperanza-place

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。