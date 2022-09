南舊金山有低於市價共渡公寓出售

【KTSF 黃恩光報導】

中半島南舊金山(南三藩市)有低於市價的共渡公寓出售,鄰近BART捷運站,以及購物地點。

待售的共渡公寓單位位於El Camino Real 1488號,就在南舊金山捷運站旁邊,這個單位在二樓,有一睡房和一浴室,面積是660平方呎,售價是266,351元,每月管理費527元,有一個停車位。

除了鄰近捷運站,也就近餐館和商店,交通方便。

申請人收入不能超過San Mateo縣地區收入中位數的60%,一人年收入不能超過78,300元,兩人收入不能超過89,520元。

申請人以及住戶中所有成年人,必須是首次置業人士,三年內不能擁有任何物業,遞交完整的申請表,以及一份銀行貸款預審批。

單位花落誰家會抽籤決定,申請截止日期是10月10日,詳情請瀏覽:https://www.myhomegateway.org/ssfbmr.html

