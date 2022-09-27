南舊金山有低於市價共渡公寓出售

【KTSF 黃恩光報導】

中半島南舊金山（南三藩市）有低於市價的共渡公寓出售，鄰近BART捷運站，以及購物地點。

待售的共渡公寓單位位於El Camino Real 1488號，就在南舊金山捷運站旁邊，這個單位在二樓，有一睡房和一浴室，面積是660平方呎，售價是266,351元，每月管理費527元，有一個停車位。

除了鄰近捷運站，也就近餐館和商店，交通方便。

申請人收入不能超過San Mateo縣地區收入中位數的60%，一人年收入不能超過78,300元，兩人收入不能超過89,520元。

申請人以及住戶中所有成年人，必須是首次置業人士，三年內不能擁有任何物業，遞交完整的申請表，以及一份銀行貸款預審批。

單位花落誰家會抽籤決定，申請截止日期是10月10日，詳情請瀏覽：https://www.myhomegateway.org/ssfbmr.html

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