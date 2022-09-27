舊金山國際機場快餐店員工罷工示威 抗議三年沒加薪（視頻）

September 27, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

數百名舊金山（三藩市）國際機場內的快餐店員工於機場外罷工示威，抗議三年來未曾加薪。

罷工由UNITE HERE Local 2工會近一千名成員發起，當中有包含整個機場餐飲業84店鋪包括快餐店、酒吧、咖啡店和機場候機室等服務的員工，以及30個僱主，雙方談判近九個月，工會領袖指，大部份員工目前時薪17.5元，而且有三年沒有加薪。

工會領袖Anand Singh說：「很多這裡的員工，做兩份甚至三份工，因為輪班關係睡覺很困難，這局面難以持續

機場餐飲員工於8月份時，投票以99.7%的贊成票，支持今次的罷工行動。

舊金山國際機場方面，於清晨時份發聲明指，由於機場員工罷工，餐廳與候機室將受到影響。

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