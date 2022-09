舊金山國際機場快餐店員工罷工示威 抗議三年沒加薪（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

數百名舊金山(三藩市)國際機場內的快餐店員工於機場外罷工示威,抗議三年來未曾加薪。

罷工由UNITE HERE Local 2工會近一千名成員發起,當中有包含整個機場餐飲業84店鋪包括快餐店、酒吧、咖啡店和機場候機室等服務的員工,以及30個僱主,雙方談判近九個月,工會領袖指,大部份員工目前時薪17.5元,而且有三年沒有加薪。

工會領袖Anand Singh說:「很多這裡的員工,做兩份甚至三份工,因為輪班關係睡覺很困難,這局面難以持續

機場餐飲員工於8月份時,投票以99.7%的贊成票,支持今次的罷工行動。

舊金山國際機場方面,於清晨時份發聲明指,由於機場員工罷工,餐廳與候機室將受到影響。

