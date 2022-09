【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)兩日內發生兩宗兇殺案。

最新一宗發生在週一凌晨4點左右,田德隆區警方去到Market街900號路段處理一宗持刀傷人案,警員到達現場後,發現一名成年男子倒在地上,身上有明顯的刀傷,救護員搶救無效,傷者當場證實死亡。

另一宗兇殺案發生在週六晚,警方表示,在8點接報指Silver Terrace社區三街5000號路段有人遇襲,警方在現場發現一名男子在地上受傷,該男子送院搶救,其後傷重死亡。

舊金山警方表示,任何人如果有這兩宗案件的相關消息

可致電警方匿名舉報熱線

415-575-4444

