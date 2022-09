舊金山D提案及E提案發起人及支持者互數不是（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

今年11月選舉,舊金山(三藩市)的D提案及E提案都與可負擔房屋有關,雙方的發起人及支持者都互相指責對方,不能真正有效提升可負擔房屋供應。

由舊金山市議會提出的E提案,目的是提供更多兩至三房的住宅,也同樣要求加快批准可負擔房屋的速度。

E提案的發起人及支持者指出,D提案宣傳時涉及誤導選民,更印上舊金山消防局的印章,意味消防局對D提案的支持。

對此,舊金山消防員總工會副主席Adam Wood有這番回應。

Wood說:「我需要澄清,舊金山消防局促請每個選民在E提案投贊成票,不要被誤導。」

E提案團隊表示,D提案此舉是誤用市府資源,對D提案作出投訴,要求相關部門介入調查。

舊金山市參事陳詩敏(Connie Chan)說:「它指有消防員、護士及教師支持,但這是錯的,我們知道唯一有得到舊金山消防員、護士及教師的背書支持是E提案。」

陳詩敏指,D提案提供一房或沒有房的單位,是不切實際。

陳詩敏說:「因為其實不足以很多家庭居住,是需要兩房至三房才可以,在這方面,E提案就可以提供這些需要。」

舊金山教師工會主席Cassondra Curiel也指出,教師工會及舊金山聯合校區的老師都支持E提案,她指出,很多學生都有兩至三個家庭居住於同一間屋裡。

本台聯絡D提案團隊,他們回應指,對方於舊金山紀事報發表反對E提案的背書之後一天,對D提案作出這種無謂的指控,明顯反映對方的提案玩「政治把戲」。

而根據舊金山選務處,如果涉及相同議題的兩項提案都獲得選民通過,當中如有條款之間的衝突,得票比較低的一方,某些或所有條款就不會得以實行。

相反若雙方打平手,就需於下次選舉重新提出給選民表決。

