聖荷西推出45個全新可負擔房屋單位

【KTSF 黃恩光報導】

聖荷西南部有45個全新的可負擔房屋單位,開放予向各種收入階層的家庭申請。

位於聖荷西Mesa Drive 1171號的Mesa Terrace房屋全新落成,現在有45個可負擔房屋單位接受申請。

有16個studio開放式單位,月租最低從589元起;有18個單睡房的住宅單位,月租最低從674元起;有7個兩睡房單位,月租最低從758元起;還有4個三睡房單位,月租最低是1,263元。

申請者收入限制分為6種,包括地區收入中位數20%、30%、40%、50%、60%,還有80%,以兩人住戶為例,年收入限制從26,520元至94,200元,依地區收入中位數標準計算。

有興趣申請Mesa Terrace的人士,可以在網上提出申請,或下載中文申請表並郵寄遞交。

當局將審查申請人資格,符合資格的人士,先到先得。

更多資訊請,請瀏覽:https://housing.sanjoseca.gov/listing/3b374f00-628a-4886-ad74-691835d74af7/mesa_terrace_1171_mesa_drive_san_jose_ca

