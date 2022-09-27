聖荷西推出45個全新可負擔房屋單位

【KTSF 黃恩光報導】

聖荷西南部有45個全新的可負擔房屋單位，開放予向各種收入階層的家庭申請。

位於聖荷西Mesa Drive 1171號的Mesa Terrace房屋全新落成，現在有45個可負擔房屋單位接受申請。

有16個studio開放式單位，月租最低從589元起；有18個單睡房的住宅單位，月租最低從674元起；有7個兩睡房單位，月租最低從758元起；還有4個三睡房單位，月租最低是1,263元。

申請者收入限制分為6種，包括地區收入中位數20%、30%、40%、50%、60%，還有80%，以兩人住戶為例，年收入限制從26,520元至94,200元，依地區收入中位數標準計算。

有興趣申請Mesa Terrace的人士，可以在網上提出申請，或下載中文申請表並郵寄遞交。

當局將審查申請人資格，符合資格的人士，先到先得。

更多資訊請，請瀏覽：https://housing.sanjoseca.gov/listing/3b374f00-628a-4886-ad74-691835d74af7/mesa_terrace_1171_mesa_drive_san_jose_ca

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