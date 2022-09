加州州長紐森簽署兩項針對催化轉換器竊案法例

【KTSF 傅景竑報導】

加州州長紐森簽署兩項針對催化轉換器竊案的法例,規定只有有證照的經銷商,才可以出售催化轉換器零件。

紐森說:「在加州,從持照的汽車拆解商,或經銷商以外的任何人,購買催化轉化器都是違法的。」

紐森週一宣布簽署SB1087及AB1740兩項法案,規定二手催化轉換器的出售流程,必須經由車行或持有零件商執照的業者,並需要登記每筆催化轉換器的來源及交易記錄。

紐森說:「我們將針對根本原因,這項犯罪的根本原因之一,是那些願意付高價買被盜部件的中介及中間人。」

催化轉換器安裝於汽車廢氣排放系統中,用來減少有害廢氣排放,該零件由貴金屬作為觸媒,而把貴金屬粉碎提煉處理後,換算市價大約300元不等,加上容易拆取,往往被竊賊鎖定,而車主如果要更換一組催化轉換器,則要花上高達3千元的費用。

紐森也指出,催化轉換器竊案在全國各地上升,自2019年竊案在加州就翻了將近14倍,單是去年就有近一萬8千宗。

