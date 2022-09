【KTSF】

美國太空總署派出的一艘太空船成功擊中殞石,改變殞石的航行軌道。

這項名為「Dart飛鏢」的任務,是人類行星保衞計劃的首個測試,為防止未來可能發生的隕石撞上地球的毀滅性大災難而做預演。

這台有如販賣機大小的飛行器「飛鏢號」,以時速14000英里成功撞向距離地球960萬公里以外的一塊小殞石。

科學家期待撞擊能把隕石撞出一個大坑,更重要的是要把隕石撞擊得偏離航行軌道。

如果測試動能撞擊可以改變隕石的航道,未來如果真的有巨大殞石威脅地球時,就可以有措施應對。

