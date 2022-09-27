中國鋼琴家朗朗舉行新專輯《郎朗的迪士尼 The Disney Book》網上分享會（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中國鋼琴家郎朗週一舉行新專輯《郎朗的迪士尼 The Disney Book》的網上分享會，他表示下年會再來舊金山（三藩市）演出。

郎朗本次見面會，是他唯一一場與北美記者的專輯分享會。

郎朗在在今個月中發佈新專輯《郎朗的迪士尼 The Disney Book》，郎朗表示他在音樂領域中，一直在有新嘗試和合作，而這是是他第一次錄製一張非古典音樂專輯，同時亦是他當父親後的第一張專輯。

今次的新專輯由德意志留聲機廠牌，以及迪士尼音樂集團合作發行，當中有世界級的編曲大師，多位國際歌唱家加盟錄製，專輯錄音分別在倫敦、紐約、上海和巴黎進行。

專輯中，郎朗演繹了迪士尼電影的28首作品，當中包括冰雪奇緣的《Let It Go》、阿拉丁的《A Whole New World》等膾炙人口的動畫電影主題曲。

他指自己是一名動畫迷，從小就很喜歡看動畫，去到發問的環節，郎朗亦說了幾句廣東話，向大家打招呼。

郎朗說：「教我一下，在那裏呀，你好呀，真棒。」

他指下年會再來舊金山和大家見面，當問到他最愛的迪士尼是那套，他這麼樣回應：「我最喜歡獅子王，不是那個真人那一版，我喜歡動畫版那個，我覺得這獅子王，像哈姆雷特這種，我最喜歡這種非常偉大的作品，然後我覺得獅子王就是非洲版的哈姆雷特，這是我覺得最感人的。」

他亦指在今次的專輯中有中國樂器。

郎朗說：「花木蘭吧，木蘭的那首主題曲《倒影 Reflection》，迪士尼的中國取材不太多，希望日後它們能讓西游記翻拍。」

郎朗指，漫威最近出的《尚氣》他都有留意，希望日後迪士尼可以放更多的中國元素入電影內。

郎朗在見面會憶起1995年他參加在日本舉辦的青年音樂家比賽獲得金獎後，他就去到東京迪士尼樂園遊玩。

他指當時還未有香港和上海迪士尼，他當時入園後，首先聽到的就是《世界真細小》，而那次是他第一次聽到《世界真細小》，歌曲的就旋律伴隨了他一整天。

在今次的專輯裡，他都有灌錄這首歌，他希望這張專輯能幫助大家找回童心。

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