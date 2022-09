中國鋼琴家朗朗舉行新專輯《郎朗的迪士尼 The Disney Book》網上分享會（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中國鋼琴家郎朗週一舉行新專輯《郎朗的迪士尼 The Disney Book》的網上分享會,他表示下年會再來舊金山(三藩市)演出。

郎朗本次見面會,是他唯一一場與北美記者的專輯分享會。

郎朗在在今個月中發佈新專輯《郎朗的迪士尼 The Disney Book》,郎朗表示他在音樂領域中,一直在有新嘗試和合作,而這是是他第一次錄製一張非古典音樂專輯,同時亦是他當父親後的第一張專輯。

今次的新專輯由德意志留聲機廠牌,以及迪士尼音樂集團合作發行,當中有世界級的編曲大師,多位國際歌唱家加盟錄製,專輯錄音分別在倫敦、紐約、上海和巴黎進行。

專輯中,郎朗演繹了迪士尼電影的28首作品,當中包括冰雪奇緣的《Let It Go》、阿拉丁的《A Whole New World》等膾炙人口的動畫電影主題曲。

他指自己是一名動畫迷,從小就很喜歡看動畫,去到發問的環節,郎朗亦說了幾句廣東話,向大家打招呼。

郎朗說:「教我一下,在那裏呀,你好呀,真棒。」

他指下年會再來舊金山和大家見面,當問到他最愛的迪士尼是那套,他這麼樣回應:「我最喜歡獅子王,不是那個真人那一版,我喜歡動畫版那個,我覺得這獅子王,像哈姆雷特這種,我最喜歡這種非常偉大的作品,然後我覺得獅子王就是非洲版的哈姆雷特,這是我覺得最感人的。」

他亦指在今次的專輯中有中國樂器。

郎朗說:「花木蘭吧,木蘭的那首主題曲《倒影 Reflection》,迪士尼的中國取材不太多,希望日後它們能讓西游記翻拍。」

郎朗指,漫威最近出的《尚氣》他都有留意,希望日後迪士尼可以放更多的中國元素入電影內。

郎朗在見面會憶起1995年他參加在日本舉辦的青年音樂家比賽獲得金獎後,他就去到東京迪士尼樂園遊玩。

他指當時還未有香港和上海迪士尼,他當時入園後,首先聽到的就是《世界真細小》,而那次是他第一次聽到《世界真細小》,歌曲的就旋律伴隨了他一整天。

在今次的專輯裡,他都有灌錄這首歌,他希望這張專輯能幫助大家找回童心。

