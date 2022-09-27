賀錦麗抵東京出席安倍國葬 與日相岸田文雄會談

September 27, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Vice President Kamala Harris)

【KTSF 張麗月報導】

副總統賀錦麗已抵達東京，準備出席日本前首相安倍晉三的國葬儀式，她週一與日本首相岸田文雄會談，台海局勢以及印太安全穩定是重點議題。

賀錦麗週一與日本首相岸田文雄會談，賀錦麗指出，美日聯盟相信是印太地區和平、穩定與繁榮的基石，賀錦麗在飛往日本途中透露，此行會重點討論美日合作，維持台灣海峽安全穩定，以及一系列地區與全球議題上的合作，美國歡迎日本加強本身的軍力，協防印太。

岸田文雄就說，已故前首相安倍晉三，全力加強美日兩國關係，這也是他的職責去貫切這種精神。

在台海局勢緊張之際，岸田文雄正繼續推進日本更強大的防衛能力，美國官員透露，賀錦麗清楚表明，美國堅定負起對日本防衛安全的責任，目前有超過5萬美軍駐守在日本。

岸田文雄也力促加大日本的國防開支預算，令日本在未來幾年成為繼美國和中國之後，全球第三大筆的軍費預算開支。

日本正在更新自身的導彈能力，也正在考慮使用導彈作先發制人用途，但批評者指這樣會基本上改變日本的國防政策，以及違反戰後日本頒布的和平憲法，就是限制使用武力來自衛。

賀錦麗出席完安倍的國葬禮後，會轉到南韓訪問，台海問題以及落實美國的晶片法，也是美韓重點議題之一。

而週一美韓在朝鮮半島東部海域，展開為期三日的大規模的聯合軍演，以確保朝鮮半島的穩定，雙方一共派出20多艘軍艦參與，當中包括美軍「列根號」航母戰鬥群，是五年來首次有美軍航母加入美韓聯合軍演。

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