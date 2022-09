賀錦麗抵東京出席安倍國葬 與日相岸田文雄會談

【KTSF 張麗月報導】

副總統賀錦麗已抵達東京,準備出席日本前首相安倍晉三的國葬儀式,她週一與日本首相岸田文雄會談,台海局勢以及印太安全穩定是重點議題。

賀錦麗週一與日本首相岸田文雄會談,賀錦麗指出,美日聯盟相信是印太地區和平、穩定與繁榮的基石,賀錦麗在飛往日本途中透露,此行會重點討論美日合作,維持台灣海峽安全穩定,以及一系列地區與全球議題上的合作,美國歡迎日本加強本身的軍力,協防印太。

岸田文雄就說,已故前首相安倍晉三,全力加強美日兩國關係,這也是他的職責去貫切這種精神。

在台海局勢緊張之際,岸田文雄正繼續推進日本更強大的防衛能力,美國官員透露,賀錦麗清楚表明,美國堅定負起對日本防衛安全的責任,目前有超過5萬美軍駐守在日本。

岸田文雄也力促加大日本的國防開支預算,令日本在未來幾年成為繼美國和中國之後,全球第三大筆的軍費預算開支。

日本正在更新自身的導彈能力,也正在考慮使用導彈作先發制人用途,但批評者指這樣會基本上改變日本的國防政策,以及違反戰後日本頒布的和平憲法,就是限制使用武力來自衛。

賀錦麗出席完安倍的國葬禮後,會轉到南韓訪問,台海問題以及落實美國的晶片法,也是美韓重點議題之一。

而週一美韓在朝鮮半島東部海域,展開為期三日的大規模的聯合軍演,以確保朝鮮半島的穩定,雙方一共派出20多艘軍艦參與,當中包括美軍「列根號」航母戰鬥群,是五年來首次有美軍航母加入美韓聯合軍演。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。