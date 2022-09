Union City市議員候選人王耀明稱競選插牌被市府人員移走（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣Union City第三選區市議員候選人王耀明(Jeff Wang)在支持者前院的競選插牌,被拍到被市府的工務局人員移走,王耀明週一前往市府追究原因。

畫面上清楚的看到,9月21日下午接近4點,Union City市府工務局的員工開著工程車,在Dyer街一處民宅停下來,接著工作人員下車,先是拔走一個王耀明的市議員競選插牌,然後再拔走第二個競選插牌。

王耀明說:「我的競選從開始到現在,一直受到人的打壓,我現在在許多的馬路上,還有家裡(前院)的競選插牌被拿走,起先只是一個兩個,有人說是無家可歸人士拿走,越來越多,越來越多,最後我到警察局去求助,去市府詢問,市府說他們沒有參與,後來我找到我兩個插牌在市府。」

王耀明表示,自從競選開跑至今,他已經有70多個競選插排不翼而飛,透過攝像機發現,有部份是市府的工作人員移走,他決定前往市府追究原因。

王耀明表示,他上星期已經跟市府經理反映過,競選插牌不斷的失蹤,市府堅決表示跟市府無關,直到有民眾提供了視頻,Union City市府經理Joan Malloy的解釋是:「城市法規規定不得在公共通行權中放置政治招牌,工務局人員經常會移除不同的招牌,像是房地產招牌,車庫清倉招牌,政治招牌等等,他們會拿到工務局的維修廠。」

不過畫面上王耀明的競選插牌是在私人用地,而非行人道。

除了王耀明,第四選區的印度裔候選人Vipan Bajwa,也有20多個競選插牌不見,其中他跟王耀明在一個繁忙十字路口旁的加油站的競選插牌都被移走,反倒是今年6月選舉的一位候選人的競選牌子還在現場,他無法接受市府經理的解釋。

Vipan Bajwa臨時決定來市府,而在之前接受記者電話採訪提到,競選牌子不見對選情的影響很大。

Vipan Bajwa說:「非常沮喪,我們已經失掉兩個星期,現在接近選舉,如何把過去兩個星情失掉的曝光率補回來。」

為什麼兩人的競選插牌會被移走或憑空消失?王耀明說:「跟歧視是有關的,因為我在Union City競選當中,我是第一個唯一的一個華人民選官員,許多人都阻撓我選舉,從學區委員到市議員,很多人都來阻止我選舉。」

Vipan Bajwa的臆測是:「我跟王耀明都很直言不諱,跟市府很多是不同調,我不想說跟種族有關,我認為我跟王耀明是政治局外人,我們經常發聲,我們想改變這個城市。」

市府經理表示,她已經告訴工務局人員,只要競選插牌在人行道後面,沒有影響路權就可以。

但王耀明說,市府還是沒有給他答案,究竟他失蹤的70個競選牌子被拿到哪裡。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。