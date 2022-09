【KTSF】

颶風Ian正向古巴西部移動,預計本週稍後時候將抵達佛羅里達州的西海岸。

在佛羅里達州,超過1500萬人面臨風力至少達到熱帶風暴級別的強風,包括Tampa都會區、奧蘭多、Tallahassee和Jacksonville的居民。

佛羅里達州的幾個縣政府,正在命令居民撤離。

國家颶風中心主任預測,Tampa地區會因颶風Ian而面臨接近最壞的情況。

