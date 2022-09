【KTSF】

舊金山華埠週末發生兩宗搶劫案,匪徒用刀指嚇受害人,並搶走攝影機。

警方資料顯示,星期六下午5點左右,Grant街800號路段發生搶劫案,匪徒想搶走亞裔男事主的攝影機,事主反抗,匪徒拿出一把刀威脅事主,最後搶走了攝影機。

事主受了傷,但沒有生命危險。

星期日下午四點幾,天后廟街Waverly Place 100號路段發生搶劫案,匪徒同樣向一名拉美裔受害人揮舞一把刀,要求男事主交出財物。

匪徒搶走一部攝影機然後逃走,事主沒有受傷,兩宗案件的涉案匪徒都是一名非洲裔男子。

