芝加哥警方週一在一棟建築物進行模擬槍擊事件的演習,期間出現一名真的槍手,一名身份不明的男子闖入大樓,用槍指向警方。

事發於週一中午左右,芝加哥警方的特警隊在Homan廣場,一座警方設施進行模擬槍擊事件訓練,除了特警隊員外,其餘人員要將佩槍放在桌子上,換上假槍。

警方表示,在訓練期間,一名身份不明的男子爬上消防逃生梯進入大樓後,拿到一把真槍並指向警察。

特警隊迅速做出反應,並向該名男子開槍,該男子被送往醫院,情況危殆。

事件中,一名警員也受傷送院,情況穩定。

當局未有透露該警員是如何受傷。

