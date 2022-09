【KTSF】

白宮將會有所行動,希望打擊全國濫藥問題。

白宮指將會撥出接近15億元去打擊濫藥問題,這資助金額會用於預防、治療、康復及減少藥物傷害等的服務,撥款中超過1億將會指定用在拓展鄉村社區應對濫藥的設施。

拜登政府正計劃主辦一個全國康復月高峰會,表揚那一些戰勝濫藥問題的人士。

當局指出,過去12個月,全美已經發生超過十萬八千宗濫藥致死個案,即五分鐘就有一人死於濫藥問題。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。