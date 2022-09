舊金山水利局營運綜合污水系統 收集與處理舊金山廢水（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)水利局營運一座綜合污水系統,可收集與處理舊金山的廢水,包括污水和雨水,當局亦正在做不同的項目應對氣候變化。

舊金山水利局表示,Ocean Beach氣候適應項目正在設計中,預計為期4年的項目將會在2023年末或2024年初開工,項目主任表示,隨著氣候變化導致海平面上升,預計侵蝕會加劇,令海灘變窄,並進一步威脅沿海基礎設施。

氣候適應項目主任Anna Roche說:「這是在舊金山開展不同工作方式的開始,這意味著這個項目不能只是一個單位工作,我們需要所有機構合作,所以我們聚焦如何合作,如何為項目融資,這是一個很大的問號。」

她表示,水利局將會同多個部門合作開展項目,例如交通局、工務局等等,而總體規劃就包括建造海堤,以保護現有的污水處理基礎設施和Lake Merced隧道,建造步行徑和停車場,以及用新的洗手間來取代現有洗手間等。

水利局表示,Westside Pump Station可將污水和雨水從市內西邊地區泵送到處理廠,但相關設施已使用了數十年,所以需要升級改造,工程預計在2024年冬季結束。

另外,西區循環再用水項目的目標,是將再生水輸送到金門公園、林肯公園高爾夫球場,以及其他景觀區域進行灌溉,務求將每天用於非飲用用途的食水,平均節省多達200萬加侖,再生水輸送計劃將於下年開始。

