王毅稱只有兩岸完全統一 台海才有真正和平

【有線新聞】

中國國務委員兼外長王毅在聯合國大會上發言指,只有兩岸完全統一,台海才有真正和平,阻擋統一大業的行徑,將被歷史車輪碾碎。

王毅在紐約舉行的聯合國大會發言,談及台海局勢,強調北京仍繼續以最大誠意、盡最大努力,實現兩岸和平統一。

王毅說:「而為達到這一目的,就必須以最堅定決心打擊台獨分裂活動,以最有力舉措排除外部勢力干涉。只有依法堅決制止分裂,兩岸和平統一才有現實基礎;只有國家實現完全統一,台海才能迎來真正持久和平。任何干涉中國內政的圖謀,都必將遭到中國人民一致反對,任何試圖阻擋中國統一大業的行徑,都必將被歷史車輪碾碎。」

王毅又指,中國對構建人類命運共同體的主張堅定明確,包括要和平、不要戰爭。

王毅說:「動盪、戰亂如同打開潘朵拉盒子,挑動代理人戰爭即亦反噬自身,追求自身絕對安全,必然損害全球戰略穩定。我們要堅持以和平方式處理分歧,以對話協商解決爭端。」

在烏克蘭危機,王毅表示當務之急是勸和促談,根本解決方法是要照顧各方的合理安全關切,建立均衡、有效、可持續的安全架構,呼籲各方抑制危機外溢。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。