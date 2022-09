【有線新聞】

英國王室發布女王伊利沙伯二世的墓石照片。

女王日前安葬於溫莎堡的喬治六世國王紀念教堂,與父親喬治六世、母親伊利沙伯及去年去世的王夫菲臘親王合葬。

這塊新的墓石以比利時黑大理石製成,刻有四人的名字和生卒年份,中央有王室最高榮譽的嘉德勳章。公眾星期四開始可以付費進入教堂參觀。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。