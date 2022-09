舊金山Marina區有屋主一夜間被同一班匪徒三度爆竊

【KTSF】

舊金山(三藩市)Marina區有屋主在一夜之間,被同一班匪徒三度爆竊。

閉路電視畫面顯示,星期二凌晨3點左右,兩名男子走在Marina區的Divisadero街上,在看到一扇未關上的大門後轉身進入該住家的車庫。

戴著紅色鴨舌帽的男子拿走電動工具,另一名男子則鎖定三腳架燈,所有行動被多支閉路電視攝影機捕捉,但兩名男子似乎並不在乎。

一小時後,兩名男子又回到現場,這次帶上面罩搬走高爾夫球桿、電鋸及其它物品,但他們並沒有就此罷手,又一名竊賊盜走車庫遙控器及車輛的備用鑰匙。

兩小時後畫面上身穿連帽衫的男子,將該車輛開走。

遭竊的夫妻表示,囂張的竊賊離開時,甚至未把車庫門關上,而當時車庫門口還有停靠的車輛稍微擋住通道,竊賊強行繞過揚長而去。

當時這對屋主在屋內睡覺,屋內也有兩歲半的女兒,回想匪徒闖入家中多次,感到相當的擔心。

這對夫妻也不是第一次遭竊,在2020年被盜竊兩次後,就加裝攝影機,但入夜後還是有很多可疑人士在社區內試圖撬開大門,或試圖闖入。

舊金山警方在兩天後,在田德隆區找到他們的車輛,車內明顯有外人居住過的痕跡,也有吸食毒品留下的垃圾。

這對夫妻在事後再度加裝了防盜設備,如果有人進入車庫,將會有警鈴大作,他們希望與社區分享他們慘痛的經驗,也在社區內發出公告,確保不會再有其他人遭受一樣的下場。

