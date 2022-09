【KTSF】

聖荷西發生槍擊案,一個男人受傷,同一天下午市內發生車禍,一名女子重傷。

槍擊案現場在West Alma Avenue 100號路段,警方表示,週四下午5時半左右接報,在現場發現一名男子中槍,送院醫治沒有生命危險,警方仍然沒有匪徒的資料,也未知道槍擊的動機。

週四下午4點半,在Capital Avenue和Berryessa路一帶發生多輛汽車相撞事件,一輛汽車翻轉,一名女子重傷送院醫治,有生命危險。

警方呼籲駕駛人士減慢車速,小心駕駛,以及不要分心。

