俄羅斯大規模徵兵 據報有醉酒打鬥及配備不當等亂象

【有線新聞】

俄羅斯大規模徵兵動員後,網上流傳片段據報出現各種亂象,包括醉酒、打鬥或配備不當。烏克蘭呼籲他們嘗試從內部破壞俄軍行動。

網上片段見到,俄羅斯後備役士兵接受軍事訓練,但步操時似乎手腳不協調。

有不願服役的人已選擇逃離鄰國,但有留下的人借酒消愁。有人腳步浮浮,更有人醉倒地上,等候上巴士期間更有人打架。有士兵稱獲分發生鏽的步槍。

局部動員令下,獲豁免服役的只有資訊科技人員、銀行家和新聞工作者。

但有俄羅斯軍事博客指軍需處正徵召不符合資格的男士上戰場,消息指克里姆林宮希望動員多達120萬人即是官方公布的4倍。

烏克蘭國防部指俄方在南部扎波羅熱和赫爾松,向已放棄烏克蘭公民身份並取得俄羅斯護照的男性發出動員令,又指責俄軍繼續搶劫平民和從事非法行為。

總統澤連斯基呼籲俄羅斯士兵從內部破壞,阻礙一切行動,並向烏方提供包括俄軍基地、彈藥庫等情報,或者逃離至烏方控制區。

歐洲理事會主席米歇爾指歐盟原則上應收容因政治觀點而陷入險境的人,必須考慮到逃避兵役的俄羅斯公民受到生命威脅,是因為沒有遵循發動戰爭的瘋狂決定,敦促歐盟成員國應迅速合作協調,允許他們入境。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。