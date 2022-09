普京簽令加強罰逃避兵役 各地續示威

【有線新聞】

俄羅斯超過30城市繼續有反戰和反徵兵示威,總統普京簽署法令加強逃避兵役等罰則,外長拉夫羅夫在聯合國大會發言,稱俄羅斯是逼不得已才對烏克蘭採取軍事行動。

俄羅斯大規模徵兵動員後,大批後備役士兵與家人道別,準備受訓上陣。總統普京周六緊急簽署修訂法令,加強逃避兵役或自願投降等罰則,最高可判監10年,同時容許在俄軍服役一年的外國人,無需居留5年就可以入籍。

官方已否認動員過百萬人,而非徵召30萬人的說法。而動員令觸發全國示威持續,首都莫斯科和聖彼得堡等,超過30城市周六有民眾聚集反對徵兵和反戰,有人高呼「不要做炮灰」後被帶走,警方迅速驅散和拘捕多人,人權組織估計再多近800人被捕。

不滿戰事的聲音,亦蔓延到親政府媒體,受西方制裁電視台「今日俄羅斯」總編輯西蒙尼揚罕有批評,當局錯誤徵召不屬徵兵人選的人,又提及武器生鏽的問題。

大批公民繼續循陸空離開俄羅斯,在接壤格魯吉亞邊境,等待出境車龍長達30公里,幾個鄰國包括拉脫維亞,已排除為俄羅斯人提供難民庇護,指他們大多數人毫不關心烏克蘭人生死,當時無示威反對戰事,現在視他們為有良心而拒服兵役是不當。

俄羅斯外長拉夫羅夫在聯合國大會發言,俄羅斯逼不得已才承認頓巴斯地區獨立,向烏克蘭採取軍事行動。

他批評美國霸權、為所欲為,接受不了其他國家追求自身利益,試圖摧毀和分裂俄羅斯,是美國破壞聯合國所代表的國際體系,令多邊機構變成謀取私利的工具。

