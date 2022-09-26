普京簽令加強罰逃避兵役 各地續示威

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俄羅斯超過30城市繼續有反戰和反徵兵示威，總統普京簽署法令加強逃避兵役等罰則，外長拉夫羅夫在聯合國大會發言，稱俄羅斯是逼不得已才對烏克蘭採取軍事行動。

俄羅斯大規模徵兵動員後，大批後備役士兵與家人道別，準備受訓上陣。總統普京周六緊急簽署修訂法令，加強逃避兵役或自願投降等罰則，最高可判監10年，同時容許在俄軍服役一年的外國人，無需居留5年就可以入籍。

官方已否認動員過百萬人，而非徵召30萬人的說法。而動員令觸發全國示威持續，首都莫斯科和聖彼得堡等，超過30城市周六有民眾聚集反對徵兵和反戰，有人高呼「不要做炮灰」後被帶走，警方迅速驅散和拘捕多人，人權組織估計再多近800人被捕。

不滿戰事的聲音，亦蔓延到親政府媒體，受西方制裁電視台「今日俄羅斯」總編輯西蒙尼揚罕有批評，當局錯誤徵召不屬徵兵人選的人，又提及武器生鏽的問題。

大批公民繼續循陸空離開俄羅斯，在接壤格魯吉亞邊境，等待出境車龍長達30公里，幾個鄰國包括拉脫維亞，已排除為俄羅斯人提供難民庇護，指他們大多數人毫不關心烏克蘭人生死，當時無示威反對戰事，現在視他們為有良心而拒服兵役是不當。

俄羅斯外長拉夫羅夫在聯合國大會發言，俄羅斯逼不得已才承認頓巴斯地區獨立，向烏克蘭採取軍事行動。

他批評美國霸權、為所欲為，接受不了其他國家追求自身利益，試圖摧毀和分裂俄羅斯，是美國破壞聯合國所代表的國際體系，令多邊機構變成謀取私利的工具。

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