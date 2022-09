【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)近期發生多宗致命槍擊案,週六又1發生兩宗,兩人死亡,包括這兩宗在內,奧克蘭過去一個星期發生9宗致命槍擊案。

根據警方,第一宗槍擊案發生於週六大約早上7點,警方收到ShotSpotter槍聲偵測系統通知後,於Brockhurst街900號路段發現槍擊現場,但沒有任何傷者,其後兩名受槍傷的男子自行去到醫院,其中一名男子搶救無效死亡,死者是36歲Vallejo居民。

第二宗案件發生於週六晚上約6點,警員收到槍聲偵測系統通知,去到Camden街6200號路段,於Concordia公園內發現一名受槍傷的男子,他當場死亡。

死者是舊金山居民,奧克蘭警方正調查兩宗案件。

