【KTSF 周正鈞報導】

一份新報告顯示,全國死於癌症的人越來越少。

癌症研究協會的一份新報告指出,現在針對肺癌、乳癌、大腸癌和前列腺癌,這四種最常見的癌症的治療有進展,因此死於癌症的人減少了。

神經外科醫生Sanjay Gupta說:「人們不僅康復,他們活得更長,因此生活得更好。」

報告稱1991年至2019年期間,全國癌症死亡率下降了32%,這意味著挽救了近350萬人的生命。

過去三年,診斷罹患癌症後,存活的人數增加了超過100萬,截至1月,全國有1800萬癌症倖存者。

1971年全國有300萬癌症倖存者。

Gupta說:「部分原因是我們更了解這些癌症。」

報告說,由於有新的治療方法,比如免疫療法和及早診斷,加上吸煙人數的減少,因此有更多人癌症倖存者。

