香港入境檢疫改為0+3 首批免檢疫旅客台北抵港

香港入境檢疫即日起改為「0+3」,抵港人士不用在酒店隔離。有旅客知道放寬措施特地買機票回港,有人高興可以早點看到家人,又說掛念香港的美食。

抵港之後,職員在禁區指示旅客去做檢測。不過檢測前,要掃描健康申報二維碼登記,確認上機前快速測試陰性,不少人逼在這裏要職員協助,完成後可以做核酸檢測,分了很多間房,最後才辦理入境手續。

兩年多以來,第一批抵港不用隔離的旅客步出禁區。

吳先生說:「因為『0+3』爭取早些回港、早些工作。每人節省3日時間,加起來節省的時間更不用說。」

夏先生說:「一聽到『0+3』就馬上找機票,想念香港的雲吞麵。因為兩年多沒有與家人相聚,他們還未知道,我待會回家給驚喜他們。」

他們是由台北來,航班剛好在6時,新措施一實行就到埗,整班機只有不足10名旅客。下機後做完核酸檢測採樣便可以馬上離開,雖然不用隔離,但有旅客都繼續去「檢疫酒店」。

許先生說:「酒店已經付款便繼續住3晚,不能退款、又包三餐。我現在回酒店便可洗澡外出,你說多舒服,對不對?」

旅客可以自行乘搭機場快綫,或巴士等交通工具離開,回到家中或酒店等到核酸檢測陰性結果,便可外出。首3天安心出行會是「黃碼」,不能進入食肆等處所,到第3天沒有確診便會轉為「藍碼」。

以往接機大堂有很多圍欄,扺港人士要在此排隊,乘搭檢疫的士或小巴往酒店,現時圍欄已經清拆,可算是回復疫情前的面貌。

