香港入境檢疫改為0+3 首批免檢疫旅客台北抵港

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香港入境檢疫即日起改為「0+3」，抵港人士不用在酒店隔離。有旅客知道放寬措施特地買機票回港，有人高興可以早點看到家人，又說掛念香港的美食。

抵港之後，職員在禁區指示旅客去做檢測。不過檢測前，要掃描健康申報二維碼登記，確認上機前快速測試陰性，不少人逼在這裏要職員協助，完成後可以做核酸檢測，分了很多間房，最後才辦理入境手續。

兩年多以來，第一批抵港不用隔離的旅客步出禁區。

吳先生說：「因為『0+3』爭取早些回港、早些工作。每人節省3日時間，加起來節省的時間更不用說。」

夏先生說：「一聽到『0+3』就馬上找機票，想念香港的雲吞麵。因為兩年多沒有與家人相聚，他們還未知道，我待會回家給驚喜他們。」

他們是由台北來，航班剛好在6時，新措施一實行就到埗，整班機只有不足10名旅客。下機後做完核酸檢測採樣便可以馬上離開，雖然不用隔離，但有旅客都繼續去「檢疫酒店」。

許先生說：「酒店已經付款便繼續住3晚，不能退款、又包三餐。我現在回酒店便可洗澡外出，你說多舒服，對不對？」

旅客可以自行乘搭機場快綫，或巴士等交通工具離開，回到家中或酒店等到核酸檢測陰性結果，便可外出。首3天安心出行會是「黃碼」，不能進入食肆等處所，到第3天沒有確診便會轉為「藍碼」。

以往接機大堂有很多圍欄，扺港人士要在此排隊，乘搭檢疫的士或小巴往酒店，現時圍欄已經清拆，可算是回復疫情前的面貌。

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