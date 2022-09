【KTSF】

東灣Hayward市週日凌晨發生一宗雙重兇殺案,一對父子被人用利器刺死,警方正在追緝兇徒。

警方於凌晨4時25分接報,指Lund Ave 100號路段一幢住宅發生衝突.

警員到場後,發現一對父子失去知覺,身上有刀傷,二人當場不治。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Hayward市警局,電話:(510) 293-7176

