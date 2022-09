【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)探索博物館Exploratorium,週五開始展出在一百年前驗證愛因斯坦相對論的一些科學儀器。

愛因斯坦在1915年發表了關於空間和時間曲率的理論,他相信恆星的光線在靠近太陽的地方,會因為太陽的地心吸力而扭曲,導致一些恆星在宇宙的確實地點錯誤的記錄,所以最適合觀察這些星星的時候是在日全蝕的短暫時間內。

在1922年澳洲的日全蝕,世界一些地方的研究所展開一些恆星位置的測量,Santa Clara縣Hamilton山上的Lick天文台是其中之一。

目前在舊金山探索博物館展出的,就是其中的一些科學儀器、文物、日誌、影像、信件等。

對天文學有興趣的民眾,展出日期將一直到11月27日。

