柬埔寨西港載有41名中國公民漁船日前沉沒,增至3人死亡、8人失蹤,30人分別獲柬埔寨和越南當局救起。有生還船員憶述上船後被人沒收電話,斷水斷糧多日。

獲救船員說:「我們上船之後身上甚麼東西、電子設備全部沒收,我心想這也無所謂的事,就給他們了。然後到船上有三天左右,沒吃的,第四天就沒喝的,就這樣有四天沒吃沒喝的時間。」

有生還者指船上無救生衣,靠抱著冰桶在水中漂浮待救。他們本月11日由廣東乘快艇出發,數日後抵達國際水域轉乘出事漁船,原本以為做捕魚工作,每十日賺取1萬至2萬人民幣。該艘木製漁船上周四駛近西港,接近越南邊境時沉沒。

