影評：帶有社會意識的愛情喜劇《哥兒們 》

一度瀕臨消失的好萊塢愛情電影,近年來再度崛起。一段同志愛情故事,即將在全國戲院開映。今天搶先為大家點評《哥兒們 Bros》。

紐約一個廣播員Billy,在節目中談論同志歷史聞名。40歲的他,長時間單身,也認為這是最適合自己的生活方式。一天在舞廳中認識Aaron,開始隨意的交往。兩個對感情沒有興趣的人,卻也喜歡彼此相伴。無意間,也演變成戀愛對象。和一般好萊塢愛情電影不同的是,因為這是一段在同志世界中的故事,在戀愛、和對方家人見面、甚至是爭吵方面,也和一般的異性戀戀情有許多不同。

戀愛中的Billy,也同時帶領一組LGBTQ 社區,創辦一間具代表性的LGBTQ歷史博物館,代表不同社區的董事之間的爭吵,也是劇情中不少的笑料來源。這段插曲也給Billy 和Aaron 之間,有更深一層了解彼此的機會。

這是繼今年夏天美籍亞裔同志愛情電影《Fire Island》之後,另一部全國電影觀眾容易接觸到的影片。《Fire Island》透過串流平台Hulu。而這部《哥兒們 Bros》卻在北美超過三千間電影院上映。同志文化踏入主流,但是在社會價值上,更加重要的是,非大城市的年輕觀眾,能夠在熒幕上看見自己的影子,不再感覺孤立。對他們的生活尤其是自信,更加扮演無可衡量的重要角色。

同樣是編劇的主角Billy Eichner 透露,劇本情節取自自己和朋友的戀愛經歷。從人物的真實感來了解他們的生活,也志在於創作出一個最好笑的影片。

Billy Eichner:“很多電影帶黑暗、憤世嫉俗的色彩,爆炸鏡頭不斷。這沒問題,但我是喜歡愛情喜劇。我喜愛到電影院大笑。這是逃離世間現實的好方式。我希望拍的電影能夠讓大家帶有希望,對生命感到積極。”

而早在2008年就已經出櫃的演員Luke Macfarlane,沒有想到自己能夠是一部踏入主流的同志愛情電影的主角。

Luke Macfarlane:“我感到由衷的感激,對當時出來說‘我是同志’的那個年輕的自己說謝謝,現在終於有了回報。”

一般的愛情電影,大家看得多。而進入同志大膽的戀愛世界,也有機會了解其中的奧妙。但正也是這些不同社群之間,形式上雖然不同,卻也更加突顯所有人在情感上的共同點。過程中,對劇中人物和看完電影後的自己,都也能夠體會彼此之間的特性。何嘗不是提高自身內涵的最佳方式?

《哥兒們 Bros》在今年秋季為電影院,帶來一股新鮮氣息。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影9月30日在全國各地戲院上映。

電影網頁:https://www.brosthemovie.com/

