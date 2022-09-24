影評：帶有社會意識的愛情喜劇《哥兒們 》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一度瀕臨消失的好萊塢愛情電影，近年來再度崛起。一段同志愛情故事，即將在全國戲院開映。今天搶先為大家點評《哥兒們 Bros》。

紐約一個廣播員Billy，在節目中談論同志歷史聞名。40歲的他，長時間單身，也認為這是最適合自己的生活方式。一天在舞廳中認識Aaron，開始隨意的交往。兩個對感情沒有興趣的人，卻也喜歡彼此相伴。無意間，也演變成戀愛對象。和一般好萊塢愛情電影不同的是，因為這是一段在同志世界中的故事，在戀愛、和對方家人見面、甚至是爭吵方面，也和一般的異性戀戀情有許多不同。

戀愛中的Billy，也同時帶領一組LGBTQ 社區，創辦一間具代表性的LGBTQ歷史博物館，代表不同社區的董事之間的爭吵，也是劇情中不少的笑料來源。這段插曲也給Billy 和Aaron 之間，有更深一層了解彼此的機會。

這是繼今年夏天美籍亞裔同志愛情電影《Fire Island》之後，另一部全國電影觀眾容易接觸到的影片。《Fire Island》透過串流平台Hulu。而這部《哥兒們 Bros》卻在北美超過三千間電影院上映。同志文化踏入主流，但是在社會價值上，更加重要的是，非大城市的年輕觀眾，能夠在熒幕上看見自己的影子，不再感覺孤立。對他們的生活尤其是自信，更加扮演無可衡量的重要角色。

同樣是編劇的主角Billy Eichner 透露，劇本情節取自自己和朋友的戀愛經歷。從人物的真實感來了解他們的生活，也志在於創作出一個最好笑的影片。

Billy Eichner：“很多電影帶黑暗、憤世嫉俗的色彩，爆炸鏡頭不斷。這沒問題，但我是喜歡愛情喜劇。我喜愛到電影院大笑。這是逃離世間現實的好方式。我希望拍的電影能夠讓大家帶有希望，對生命感到積極。”

而早在2008年就已經出櫃的演員Luke Macfarlane，沒有想到自己能夠是一部踏入主流的同志愛情電影的主角。

Luke Macfarlane：“我感到由衷的感激，對當時出來說‘我是同志’的那個年輕的自己說謝謝，現在終於有了回報。”

一般的愛情電影，大家看得多。而進入同志大膽的戀愛世界，也有機會了解其中的奧妙。但正也是這些不同社群之間，形式上雖然不同，卻也更加突顯所有人在情感上的共同點。過程中，對劇中人物和看完電影後的自己，都也能夠體會彼此之間的特性。何嘗不是提高自身內涵的最佳方式？

《哥兒們 Bros》在今年秋季為電影院，帶來一股新鮮氣息。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影9月30日在全國各地戲院上映。

電影網頁：https://www.brosthemovie.com/

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“Bros” Review: High time for a gay romcom on the big screen

“Screening Room” reviews “Bros”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://www.brosthemovie.com/

In theatres everywhere September 30